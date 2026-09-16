Barratt Redrow en forte hausse après les comptes annuels

(Zonebourse.com) - Barratt Redrow signe de loin la plus forte hausse du Stoxx Europe 600 avec un gain de 7,80%, à 297,95 pence. Sur son exercice clos le 28 juin dernier, le constructeur britannique de maisons individuelles a affiché une solide performance opérationnelle, marquée par la livraison de 17 667 logements, soit une hausse de 5%.

Au niveau financier, le profit d'exploitation ajusté a légèrement progressé de 0,6%, à 598,1 millions de livres, affichant une marge de 9,9%. De son côté, le bénéfice avant impôts ajusté s'est élevé à 572,8 MGBP, en baisse de 7,1%, mais reste conforme aux attentes du marché.

David Thomas, le directeur général, a souligné que l'intégration réussie de Redrow et les synergies associées ont permis de créer une entreprise plus agile et efficace, tout en réaffirmant son engagement envers le retour de capital aux actionnaires. Le groupe a d'ailleurs annoncé un programme de retour de capital de 400 MGBP pour l'exercice 2027 (incluant un rachat d'actions d'environ 386 MGBP).

Sur la période récente allant du 29 juin au 6 septembre 2026, le taux de réservation hebdomadaire privé est ressorti à 0,62 (contre 0,55 un an plus tôt). Les ventes fermes au 6 septembre s'établissent à 11 200 logements, pour une valeur globale de 3,337 MdsGBP, contre 3,22

MdsGBP au 7 septembre 2025.

Pour l'exercice 2027, le groupe a ajusté ses objectifs de livraison globale de logements entre 17 500 et 17 900 unités (incluant environ 600 unités via ses joint-ventures), contre une fourchette précédente de 17 700 à 18 200. Cet ajustement s'explique par les lenteurs persistantes des procédures d'urbanisme, qui réduisent le nombre attendu d'ouvertures de points de vente à environ 405 en moyenne sur l'exercice.

La réaction des analystes

Pour UBS, la fin d'année plus solide de Barratt Redrow sur l'exercice 2026 compensera la légère baisse des objectifs de volume pour 2027, ce qui devrait être perçu favorablement au vu du contexte de marché difficile. La recommandation est à acheter avec une cible de cours à 12 mois de 370 GBP.

De son côté, Jefferies rappelle que la plupart des données financières étaient connues et que l'indicateur clé du jour est le résultat avant impôt ajusté de 572 MGBP, légèrement supérieur au consensus de 559 MGBP. Les analystes sont restés à conserver sur le titre, en visant 303 GBP.

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