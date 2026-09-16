 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Barratt Redrow en forte hausse après les comptes annuels
information fournie par AOF 16/09/2026 à 10:55
Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Barratt Redrow signe de loin la plus forte hausse du Stoxx Europe 600 avec un gain de 7,80%, à 297,95 pence. Sur son exercice clos le 28 juin dernier, le constructeur britannique de maisons individuelles a affiché une solide performance opérationnelle, marquée par la livraison de 17 667 logements, soit une hausse de 5%.

Au niveau financier, le profit d'exploitation ajusté a légèrement progressé de 0,6%, à 598,1 millions de livres, affichant une marge de 9,9%. De son côté, le bénéfice avant impôts ajusté s'est élevé à 572,8 MGBP, en baisse de 7,1%, mais reste conforme aux attentes du marché.

David Thomas, le directeur général, a souligné que l'intégration réussie de Redrow et les synergies associées ont permis de créer une entreprise plus agile et efficace, tout en réaffirmant son engagement envers le retour de capital aux actionnaires. Le groupe a d'ailleurs annoncé un programme de retour de capital de 400 MGBP pour l'exercice 2027 (incluant un rachat d'actions d'environ 386 MGBP).

Sur la période récente allant du 29 juin au 6 septembre 2026, le taux de réservation hebdomadaire privé est ressorti à 0,62 (contre 0,55 un an plus tôt). Les ventes fermes au 6 septembre s'établissent à 11 200 logements, pour une valeur globale de 3,337 MdsGBP, contre 3,22

MdsGBP au 7 septembre 2025.

Pour l'exercice 2027, le groupe a ajusté ses objectifs de livraison globale de logements entre 17 500 et 17 900 unités (incluant environ 600 unités via ses joint-ventures), contre une fourchette précédente de 17 700 à 18 200. Cet ajustement s'explique par les lenteurs persistantes des procédures d'urbanisme, qui réduisent le nombre attendu d'ouvertures de points de vente à environ 405 en moyenne sur l'exercice.

La réaction des analystes

Pour UBS, la fin d'année plus solide de Barratt Redrow sur l'exercice 2026 compensera la légère baisse des objectifs de volume pour 2027, ce qui devrait être perçu favorablement au vu du contexte de marché difficile. La recommandation est à acheter avec une cible de cours à 12 mois de 370 GBP.

De son côté, Jefferies rappelle que la plupart des données financières étaient connues et que l'indicateur clé du jour est le résultat avant impôt ajusté de 572 MGBP, légèrement supérieur au consensus de 559 MGBP. Les analystes sont restés à conserver sur le titre, en visant 303 GBP.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

BARRATT DEVLOP
481,550 GBX LSE +0,05%
BARRATT DEVLOP
520,100 GBX LSE -1,27%
BARRATT REDROW
300,400 GBX LSE +8,68%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/09/2026 à 10:55:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
108,28 -0,18%
2CRSI
27,82 +4,59%
CAC 40
8 104,78 +0,18%
SOITEC
138,7 +12,76%
TOTALENERGIES
80,99 +0,62%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank