Barnes et Naru Capital lancent Barnes Asset Management

(AOF) - Barnes et Naru Capital annoncent la création de Barnes Asset Management, une nouvelle plateforme institutionnelle dédiée à la gestion, la transformation et la valorisation d’actifs résidentiels et hôteliers en France et à l’international. Cette joint-venture associe la marque du réseau Barnes à l’expertise d’investissement et d’asset management de Naru Capital pour répondre à l’évolution rapide du marché immobilier institutionnel.

Cette nouvelle entité rassemble une équipe de professionnels expérimentés aux compétences complémentaires. Aux côtés d'Édouard Tzipine, nommé Directeur produit (CPO) et initiateur de cette plateforme, après avoir piloté plusieurs projets résidentiels haut de gamme au sein de l'écosystème Barnes, figurent également Matthieu Audinet, directeur des opérations (COO), et Éric Fintz, directeur général (CEO).

Matthieu Audinet et Éric Fintz ont cofondé et codirigé Ikory AM, y menant des opérations avec des investisseurs tels que BlackRock et JP Morgan, portant le portefeuille à environ 500 millions d'euros d'actifs sous gestion en 2024. Éric a également été directeur général délégué du groupe Ikory.

Barnes Asset Management vise un milliard d'euros d'actifs sous gestion dans les cinq ans, répartis pour moitié sur des opérations court terme (acquisition, transformation, arbitrage) et sur des opérations de montée en gamme d'actifs en portefeuille.

La nouvelle structure échange avec plusieurs investisseurs de premier plan pour structurer les opérations en cours d'étude, et entend développer des partenariats avec des investisseurs institutionnels français et internationaux.

Barnes Asset Management opérera sur des immeubles résidentiels, des actifs patrimoniaux et des résidences premium, des boutiques-hôtels et formats hybrides mêlant hospitality et résidentiel, des projets de branded residences et solutions de co-ownership premium sous signature Barnes.

L'objectif est d'offrir aux investisseurs une chaîne de valeur complète, du sourcing à la gestion opérationnelle, en passant par la transformation d'actifs et l'optimisation de la performance.

Acteur majeur international de l'immobilier de luxe et de l'intermédiation de services liés à l'art de vivre, Barnes est présent dans 22 pays avec près de 140 bureaux à travers le monde, des grandes métropoles internationales (Barcelone, Bruxelles, Budapest, Casablanca, Dubaï, Genève, Istanbul, Lisbonne, Londres, Madrid, Miami, Milan, New York, Paris...) aux villes françaises (Annecy, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Montpellier, Toulouse...).

Naru Capital est une société indépendante d'investissement, avec un focus immobilier value-add.