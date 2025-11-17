Barington est prêt à lancer une deuxième course aux procurations pour le fabricant de cercueils Matthews, selon une lettre

L'investisseur activiste Barington Capital Group est prêt à lancer une deuxième course aux procurations contre Matthews International MATW.O et a fait savoir lundi au fabricant de cercueils qu'il avait l'intention de continuer à faire pression même après que la société a accepté la semaine dernière de vendre son activité d'automatisation d'entrepôts.

"Il nous semble que Matthews n'agit de manière décisive que lorsqu'elle est sous les feux de la rampe, en raison de notre engagement continu", a écrit James Mitarotonda, directeur général de Barington, à Alvaro Garcia-Tunon, président de Matthews, dans une lettre dont Reuters a pris connaissance. M. Mitarotonda a ajouté que les candidats aux postes d'administrateurs de Barington "peuvent apporter une valeur significative"

Certains investisseurs activistes envisagent de défier les conseils d'administration au cours de l'année à venir afin d'inciter les entreprises mondiales à améliorer leurs performances en procédant à des changements allant du rachat d'actions à la vente éventuelle de leurs propres actions.

LES DÉTAILS

* Barington possède 1 million d'actions de Matthews, soit 3,2 % de la société, et a augmenté ses avoirs cette année . Il est investisseur depuis 2022.

* Le cours de l'action Matthews a gagné 1,2 % depuis son assemblée annuelle en février, ce qui est inférieur au gain de 5,8 % de son groupe de pairs et à la progression de 9,6 % du S&P 500 au cours de la même période.

* Barington a proposé trois candidats, dont Mitarotonda, pour l'élection à l'assemblée annuelle de 2025. Aucun n'a été élu.

* Barington n'a pas indiqué le nombre d'administrateurs qu'elle pourrait proposer pour l'assemblée de 2026.

* Barington souhaite que l'entreprise, un conglomérat dont les activités sont axées sur la technologie et les produits pour l'enterrement des morts, discute dès maintenant de l'ajout de ses candidats au conseil d'administration afin d'éviter une nouvelle sollicitation de procuration.

* Un représentant de Matthews n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

LES CHIFFRES

* Matthews, dont le siège social se trouve à Pittsburgh, a une valeur de marché d'environ 777 millions de dollars.

* Joseph Bartolacci en est le directeur général depuis 2006.

* Au cours de ses 19 années de mandat, l'action de Matthews a perdu 3,7 %. Le prix des actions de ses pairs a augmenté de 583 % et l'indice S&P 500 de 406 % au cours de la même période, a écrit Barington dans sa lettre.

* Pendant cette période, Matthews "s'est détériorée, passant d'une entreprise de commémoration respectée et bien positionnée sur le marché à une entreprise chroniquement sous-performante, embourbée dans une dérive stratégique et accablée par des dettes et des dépenses excessives", indique la lettre.

LE CONTEXTE

* Barington a accepté de servir de conseiller à Matthews de décembre 2022 à octobre 2024.

* Bartolacci et le conseil d'administration "nous ont tenus à l'écart pendant que nous étions conseillers, limitant les interactions avec nous à des réunions trimestrielles avec la direction et à une seule présentation au conseil d'administration au cours de laquelle aucune question n'a été posée", indique la lettre.

* Barington bénéficiait du soutien de trois sociétés de conseil en matière de procuration qui orientent le vote des actionnaires dans la course aux procurations de cette année.

* Le conseil d'administration a fait des annonces de dernière minute , y compris des engagements à apporter des améliorations à la gouvernance d'entreprise attendues depuis longtemps, des changements futurs dans la composition du conseil d'administration, la vente de la division SGK Brand Solutions, et un engagement à explorer des initiatives stratégiques supplémentaires pour améliorer la valeur actionnariale - culminant avec la cession de l'automatisation de l'entrepôt annoncée la semaine dernière.