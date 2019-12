Barings recrute Agnès Belaisch en tant que stratégiste

(NEWSManagers.com) - Barings a recruté Agnès Belaisch en tant que stratégiste européenne en chef, un poste nouvellement créé. Elle a pris ses fonctions le 16 décembre à Londres et est rattachée à Christopher Smart, stratégiste mondial en chef et responsable du Barings Investment Institute.

Agnès Belaisch vient de la London School of Economics où elle était " senior visiting fellow " et étudiait comment investir dans les projets sociaux et environnementaux pouvait générer des rendements. Elle a travaillé au sein de plusieurs sociétés de gestion, dont chez Edmond de Rothschild Asset Management, où elle était responsable de l' obligataire souverain, et Threadneedle Investments, où elle était responsable stratégie marchés émergents et gérante. Elle a aussi travaillé dans le secteur public, notamment au Fonds monétaire international.