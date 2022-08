Barings lève 630M$ pour un premier fonds dette infrastructures

(NEWSManagers.com) - Barings a levé 630 millions de dollars pour son premier fonds de dette d’infrastructures, le Target Yield Infrastructure Debt Fund, et ses véhicules associés. La société de gestion a ainsi dépassé l’objectif qu’elle s’était fixée de 500 millions de dollars grâce à l’intérêt de fonds de pension publics et privés et de compagnies d’assurances.

La stratégie est centrée sur les pays de l’OCDE, principalement l’Amérique du Nord et l’Europe. Elle sera investie dans des dettes de qualité inférieure à l’investment grade dans les infrastructures sociales et réglementées, les énergies renouvelables, les transports et les infrastructures numériques.

Barings dit investir dans la dette d’infrastructures depuis plus de 30 ans pour le compte de sa maison mère et a établi une entité spécialisée sur la classe d’actifs en 2013. Depuis, le groupe a investi plus de 18 milliards de dollars.