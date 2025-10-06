 Aller au contenu principal
Bari Weiss, fondatrice de Free Press, nommée rédactrice en chef de CBS News après un accord avec Paramount
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 14:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dawn Chmielewski

David Ellison, directeur général de Paramount Skydance PSKY.O , a nommé Bari Weiss rédactrice en chef de CBS News, dans le cadre de l'acquisition du site d'information en ligne qu'elle a fondé, The Free Press.

L'accord conclu lundi est l'aboutissement de plusieurs mois de négociations entre David Ellison et Bari Weiss. Le nouveau baron des médias a d'abord lancé l'idée lors de la conférence Allen & Co qui s'est tenue en juillet à Sun Valley, un lieu de rencontre fréquent pour les grandes fusions dans le secteur des médias, a rapporté le New York Times.

Bari Weiss a démissionné de son poste d'éditorialiste au New York Times en juillet 2020, dans une lettre ouverte de 1 500 mots dans laquelle elle a décrit avoir été l'objet de "brimades constantes" de la part de collègues qui n'étaient pas d'accord avec ses opinions.

En 2022, elle a fondé sa nouvelle société de médias sur un credo d'"honnêteté, d'acharnement et d'indépendance farouche".

Les principales entreprises médiatiques et technologiques sont désormais contrôlées par des partisans du président Donald Trump ou par des chefs d'entreprise milliardaires qui se sont rangés derrière lui lors de son investiture, ont fait des dons à son fonds d'inauguration ou se sont rendus à la Maison-Blanche avec des cadeaux.

The Free Press a acquis la réputation de remettre en question les récits conventionnels.

Parmi les articles les plus marquants, citons un essai à la première personne d'un rédacteur principal de NPR à l'époque, qui accusait le réseau de radio publique de parti pris libéral qui lui avait coûté la confiance de ses auditeurs.

Un autre article présentait le récit d'un lanceur d'alerte du Centre transgenre de l'Université de Washington à l'Hôpital pour enfants de Saint-Louis, rapportant que des adolescents vulnérables souffrant de problèmes de santé mentale étaient précipités vers des traitements aux conséquences majeures.

David Ellison, fils de Larry Ellison, partisan de longue date de Trump, a contribué à obtenir l'approbation réglementaire pour que sa société Skydance Media achète Paramount, avec la promesse que le réseau CBS refléterait "une diversité de points de vue à travers le spectre politique et idéologique", selon une déclaration du président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, annonçant l'accord.

Avant l'accord, Paramount a payé 16 millions de dollars pour régler un procès intenté en 2024 par Donald Trump à la suite d'une interview de l'ancienne vice-présidente Kamala Harris dans le cadre de l'émission "60 Minutes", qui, selon lui, donnait une image déformée de sa rivale à la Maison Blanche.

la FCC a déclaré que le règlement et l'examen réglementaire n'étaient pas liés. Début septembre, la société a annoncé la nomination de son nouveau médiateur, Kenneth Weinstein, , ancien président et directeur général de l'institut conservateur Hudson.

