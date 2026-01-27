Bari Weiss, de CBS, ajoute 19 commentateurs et prévoit de s'appuyer sur une stratégie axée sur la diffusion en continu dans le cadre de la refonte de la salle de rédaction

(Mise à jour du nombre de commentateurs pour tenir compte d'un ajout; introduction d'un nouveau paragraphe 2, 7-8 expliquant la stratégie et l'orientation numérique; commentaires dans les paragraphes 11-23) par Dawn Chmielewski et Helen Coster

La rédactrice en chef de CBS News, Bari Weiss, a dévoilé mardi sa stratégie à la rédaction de CBS. Elle a annoncé qu'elle ajouterait 19 nouveaux collaborateurs et qu'elle s'efforcerait d'apporter une "mentalité de flux" à l'auguste chaîne, qui a toujours été à la traîne de ses rivales ABC et NBC en termes d'audimat.

Lors d'une présentation à l'ensemble de l'entreprise, Mme Weiss a exposé une nouvelle vision visant à faire entrer CBS News dans le XXIe siècle en restructurant les opérations, en commençant la couverture de l'actualité sur les plateformes numériques et en la terminant à la télévision. L'une des principales initiatives stratégiques consiste à augmenter les investissements dans les commentaires afin d'attirer des téléspectateurs plus indépendants sur le plan politique.

"Pour couvrir l'Amérique telle qu'elle est, nous devons, dans ce bâtiment, refléter davantage les frictions politiques qui animent notre conversation nationale", a déclaré Mme Weiss dans un discours adressé au personnel. "Cela signifie qu'il faut recruter et embaucher des rédacteurs en chef, des reporters, des producteurs et des correspondants dont les téléspectateurs diront: "Ils me comprennent. Ils me traiteront équitablement. Ils me respectent." Mme Weiss, ancienne journaliste d'opinion et entrepreneuse choisie en octobre par pour diriger CBS News, a déclaré à son personnel qu'elle souhaitait réimaginer CBS, "des nouvelles de dernière minute mélangées à des conversations brillantes." Son premier mandat a été marqué par un début difficile, avec des critiques sur la mise en veilleuse temporaire d'un segment de "60 Minutes" critique de l'administration Trump, ainsi que des dissensions et des luttes intestines au sein du personnel.

Dans son discours aux employés, Mme Weiss, 41 ans, a déclaré qu'il n'y avait pas assez de gens qui faisaient confiance aux informations et que "nous ne produisions pas un produit que suffisamment de gens voulaient."

Le directeur général de la société mère Paramount Skydance

PSKY.O , David Ellison, a dépensé 150 millions de dollars pour acquérir The Free Press, la publication en ligne qu'elle a fondée, et a embauché Weiss pour diriger CBS. Mme Weiss, qui n'a aucune expérience dans le domaine de la radiodiffusion, tente de faire ce qu'aucun autre organe d'information moderne n'a jamais réussi à faire: organiser une remise à zéro politique, en temps réel, tout en attirant de nouveaux téléspectateurs.

Mme Weiss a déclaré qu'elle cherchait à construire une salle de rédaction unie, sans fiefs, qui soit plus agile dans sa façon de raconter des histoires. Dans un avenir proche, une enquête pourrait être publiée sur le site web de CBS News et sur YouTube le jeudi, faire l'objet d'un reportage dans le journal télévisé du soir de CBS, puis se poursuivre dans l'émission "60 Minutes" le dimanche, où un personnage principal se prête à une interview.

"Comment pouvons-nous produire les histoires les plus pertinentes pour un public qui s'attend à recevoir les nouvelles immédiatement et à la demande? Et pour les jeunes générations pour qui le "streaming" et le "social" sont tout simplement: La télévision et les informations", a déclaré Mme Weiss.

Cette mission a été confiée à David Ellison, le nouveau propriétaire de la chaîne, alors que le président Donald Trump a adopté des tactiques agressives à l'encontre des médias qu'il considère comme injustes. Le père de David Ellison, le milliardaire Larry Ellison, est un allié de Trump. Pour aider à obtenir l'approbation réglementaire de l'acquisition en août par Skydance Media de Paramount, propriétaire de CBS, David Ellison a promis que la chaîne refléterait les "perspectives idéologiques variées" des téléspectateurs américains.

Parmi les nouveaux commentateurs figurent l'historien britannique conservateur Niall Ferguson, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, H.R. McMaster, ainsi que la journaliste de mode Lauren Sherman.

"Il s'agit d'un changement radical par rapport à tout ce que CBS News représente depuis des décennies", a déclaré Judy Muller, ancienne journaliste d'ABC et de CBS et professeur émérite à l'école de communication et de journalisme USC Annenberg, en faisant référence à l'embauche de commentateurs extérieurs.

"Je suis sûre que le personnel de CBS News regarde cette liste et se dit: "Où vont-ils, comment apparaissent-ils et qu'est-ce que cela fait à notre crédibilité?

DISSENSIONS AU SEIN DU PERSONNEL DANS LES PREMIERS TEMPS Mme Weiss est une ancienne journaliste du New York Times et du Wall Street Journal qui n'a jamais dirigé une salle de rédaction à la télévision.

L'émission phare de la chaîne, "CBS Evening News", a terminé l'année dernière à la dernière place derrière les journaux télévisés nocturnes des chaînes rivales ABC et NBC.

Jusqu'à présent, sa direction a été difficile, marquée par des dissensions au sein du personnel et des luttes intestines. Le producteur en second de l'émission nocturne, Javier Guzman, a été licencié, selon une source au fait de la situation. Guzman n'a pas pu être joint pour un commentaire.

Mme Weiss a elle-même été critiquée pour avoir retardé la diffusion d'une séquence de "60 Minutes" sur une prison tristement célèbre au Salvador, en invoquant la nécessité d'un reportage plus approfondi. Dans un courriel adressé à ses collègues, la correspondante Sharyn Alfonsi a défendu la séquence en affirmant que les faits étaient corrects et a qualifié la décision de Mme Weiss de "politique". Lors de la cérémonie de remise des prix du 11janvier, à laquelle David Ellison a assisté, l'humoriste et animatrice des Golden Globes, Nikki Glaser, a réduit le service d'information de la chaîne à une punchline, le décrivant comme "le nouvel endroit en Amérique où l'on peut voir des informations de mauvaise qualité."

DERNIÈRE PLACE PARMI LES JOURNAUX TÉLÉVISÉS DU SOIR

Le lancement officiel de "The CBS Evening News with Tony Dokoupil" le 5janvier a attiré une moyenne de 4,4 millions de téléspectateurs, soit une hausse de 9% par rapport à la saison précédente, selon CBS.

Mais l'audience de cette première émission remaniée a placé CBS à la dernière place des programmes d'information du soir, derrière "ABC World News Tonight", avec 8,24 millions de téléspectateurs, et "NBC Nightly News", avec une audience de 7,2 millions de téléspectateurs, d'après Nielsen. L'audience reflète une baisse de 23 % par rapport à la même période de l'année dernière, à l'aube du second mandat de M. Trump.

L'audience du journal télévisé s'est améliorée entre la première et la deuxième semaine, mais elle est toujours à la traîne par rapport à ses concurrents.