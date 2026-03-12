 Aller au contenu principal
Barclays, toujours neutre sur Henkel, réduit sa cible sur le titre
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 14:39

Barclays a maintenu jeudi sa recommandation "pondérer en ligne" sur Henkel, mais avec un objectif de cours ramené de 80 à 75 euros, jugeant que le fabricant allemand de produits de consommation courante évoluait actuellement dans un environnement assez difficile, marquée par une dynamique d'activité faible comme en témoigne sa croissance organique de 0,9% dégagée en 2025.

Dans son étude, la banque britannique note que le 4e trimestre a montré un contraste marqué entre les divisions: si l'activité grand public a plutôt bien performé grâce à de nouveaux lancements, la division d'adhésifs a déçu, pénalisée par une demande industrielle encore faible.

Des perspectives 2026 toujours incertaines

L'établissement financier estime que les marchés clés du groupe - notamment les détergents et les adhésifs utilisés dans l'industrie automobile - restent sous pression, et que la récente envolée des prix du pétrole représente un risque supplémentaire pour ses coûts.

Et si son équipe de direction prévoit malgré tout une amélioration des volumes et des prix, Barclays souligne qu'augmenter les prix sera difficile sans innovations vraiment visibles pour les consommateurs.

En parallèle, Henkel devra aussi proposer des produits offrant un bon rapport qualité-prix pour éviter que les consommateurs se tournent vers les marques de distributeur.

Sur le plan stratégique, Henkel cherche visiblement à réduire sa dépendance aux détergents et produits d'entretien et à se renforcer dans les soins capillaires et les adhésifs, essentiellement via des acquisitions, poursuit la banque.

Quatre rachats récents devraient ainsi permettre de rajouter plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2026 une fois intégrés, mais Barclays fait valoir que ces opérations s'accompagneront également de coûts de restructuration et d'intégration importants.

En résumé, la banque anglaise juge que la stratégie mise en place par Henkel apparaît cohérente à long terme, mais avertit que l'entreprise va devoir gérer ses transformations internes dans un contexte économique et géopolitique encore très incertain.

