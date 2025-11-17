Barclays reprend la couverture de Sunoco Corp avec "surpondération"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 novembre - ** Barclays reprend la couverture du distributeur de carburant Sunoco Corp SUN.N avec une note de " surpondération "; elle fixe l'objectif de cours à 57 $, ce qui représente une hausse d'environ 8,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que SUN améliore sa taille et son efficacité en aval grâce à l'intégration stratégique des actifs, ce qui fait de SUN une société plus grande et plus diversifiée, en particulier dans le secteur des carburants et des produits chimiques

** Sunoco Corp a finalisé l'acquisition de Parkland Corporation au début du mois de novembre

** Barclays s'attend à ce que l'acquisition apporte également de nouveaux risques, en particulier du côté du raffinage, ce qui pourrait rendre les bénéfices de SUN plus volatils

** Les actions de SUN sont en hausse de 1,89 % à 53,49 $ en pré-marché sur de faibles volumes

** Les sept sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus; la médiane des objectifs de cours est de 65 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action SUN a progressé de ~2% depuis le début de l'année