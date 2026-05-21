Barclays relève son objectif de cours pour Keysight Technologies en raison des perspectives de croissance liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 mai - ** Barclays relève l'objectif de cours de Keysight Technologies KEYS.N , fabricant d'équipements électroniques, de 320 $ à 387 $
** Ce nouvel objectif de cours représente une hausse de 13,1 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action
** La société de courtage estime que la vigueur des commandes dans les secteurs sans fil et filaire, ainsi que le portefeuille IA de KEYS, continuent de stimuler la croissance
** Elle estime que la croissance des secteurs de l'aérospatiale et de la défense pourrait s'accélérer fortement, compte tenu de l'augmentation des investissements dans la défense aux États-Unis et chez leurs alliés
** À la dernière clôture, l'action affichait une hausse de 68,4 % depuis le début de l'année
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