Barclays relève la note de Southwest Airlines à "surpondérer" ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Les actions de Southwest Airlines

LUV.N augmentent de près de 2,8 % à environ 42,90 $

** Barclays relève la note de LUV de "pondération neutre" à "surpondérer" et augmente l'objectif de prix de 34 $ à 56 $

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 34,2% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage s'attend à ce que LUV bénéficie d'une amélioration significative de la génération de revenus relatifs, en particulier au début de 2026, lorsque les options d'espace supplémentaire pour les jambes et de sièges attribués seront mises en service

** Le bénéfice par action de LUV devrait dépasser 4 dollars en 2026 et s'élever à plus de 6 dollars en 2027, ce qui fait que nos estimations révisées dépassent de 60 % et 70 % le consensus actuel - Barclays

** Six des 24 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 12 à "conserver" et six à "vendre" ou moins; leur objectif de prix médian est de 36 $; selon les données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 27,6 % depuis le début de l'année