Barclays relève la note de Hyatt à "surpondérer" ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les actions de Hyatt Hotels H.N augmentent de 1,2 % à environ 164,60 $

** Barclays relève l'objectif de prix de Hyatt à 200 $, contre 161 $, et relève la note de "equal-weight" à "overweight"

** Le nouveau PT représente une hausse de 22,9% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que H est passé par une transformation de plus de 7 ans vers un mix d'hôtels à "actifs légers", qui s'est temporairement arrêté en 2025 avec l'acquisition de Playa Hotels & Resorts; voit un Ebitda à actifs légers pour FY25 de ~79%

** La transaction devrait être conclue vers la fin de l'année, après quoi la composition de l'Ebitda léger passera à ~85%

** Quinze des 23 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, et huit comme "conservée"; leur estimation médiane est de 167 $, selon les données de LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, les actions sont en hausse de 5,1 % depuis le début de l'année