Barclays relève l'objectif de prix de Jabil ; les actions augmentent

18 décembre - ** Les actions de la société d'électronique Jabil JBL.N augmentent de 1,7 % à environ 220 $

** Barclays relève l'objectif de prix de Jabil de 267 $ à 283 $ et réitère sa note de "surpondération"

** Le nouveau PT représente une hausse de 30,8% par rapport à la dernière clôture du titre

** La société de courtage indique que JBL est en avance sur le calendrier de mise à niveau de ses usines de fabrication de racks et de serveurs pour accueillir le refroidissement liquide, ce qui offre un potentiel de hausse pour le second semestre de 2026 et au-delà

** Nous nous attendons à une nouvelle expansion de la marge d'exploitation pour l'exercice 27, avec une accélération au second semestre de l'exercice 27, lorsque les installations GLP1 en Croatie, une classe de médicaments pour le diabète et la perte de poids, entreront en service - Barclays

** Le courtier relève l'estimation du bénéfice par action de JBL pour l'exercice 27 à 14,15 $, contre 13,36 $ précédemment

** Mercredi, Jabil a prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice pour l'année fiscale supérieurs aux estimations de Wall Street, alors qu'elle cherche à capitaliser sur la demande en centres de données induite par l'IA

** En incluant les mouvements de la séance, les actions ont augmenté de 53,3 % depuis le début de l'année