Barclays réduit l'objectif de cours pour General Motors, en raison des pressions sur les coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Barclays réduit l'objectif de cours de General Motors GM.N à 105 $ contre 110 $, et maintient la note "overweight"

** Le nouvel objectif de cours implique toujours une hausse de 43,9 % par rapport à la dernière clôture du titre

** La société de courtage indique que le constructeur automobile de Detroit est confronté à des vents contraires significatifs en matière de coûts au 1er trimestre en raison des tarifs douaniers plus élevés, des coûts des puces et des matières premières, la hausse des prix des métaux constituant un risque supplémentaire

** Elle ajoute que les ventes de l'entreprise devraient être affectées par la baisse de la demande de véhicules importés, mais la hausse des ventes de camionnettes et de SUV devrait aider à compenser ce déclin

** Les actions de la société ont augmenté de près de 1 % à environ 74 $ avant l'ouverture du marché

** Dix-neuf des 28 sociétés de courtage notent le titre "acheter" ou supérieur, sept "conserver" et deux "vendre"; leur objectif de cours médian est de 97,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 10,3 % depuis le début de l'année