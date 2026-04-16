Barclays réduit l'estimation de CarMax, signale une demande inégale et des risques d'exécution

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 avril - ** Barclays réduit l'objectif de cours du distributeur de voitures d'occasion CarMax KMX.N à 26 $ contre 28 $, avec une note inchangée à "underweight" (sous-pondération)

** Le nouvel objectif de cours montre une baisse de 35,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de la société ont augmenté de près de 1 % à environ 41 $ avant le marché

** Le courtier indique que la société continue de subir des pressions sur les ventes des magasins comparables et la stagnation du taux de conversion, ce qui indique que la reprise de la demande et le comportement d'achat des clients restent inégaux en dépit des initiatives récentes

** La société KMX reste confrontée à un historique de performance incohérent, avec des risques d'exécution et une réaccélération incertaine de la croissance, ce qui rend les perspectives prudentes - Barclays

** Deux courtiers sur 20 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 15 à "conserver" et trois à "vendre"; leur estimation médiane est de 39 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait progressé de 4,8 % depuis le début de l'année