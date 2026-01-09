Barclays recule sous le seuil des 5% du capital de Ubisoft
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 16:58
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Ubisoft Entertainment hors marché.
Valeurs associées
|6,0740 EUR
|Euronext Paris
|+1,47%
