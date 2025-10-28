Barclays rachète la société américaine de prêts personnels Best Egg pour 800 millions de dollars

(Ajoute des détails aux paragraphes 2 à 5) par Lawrence White

Barclays va acheter l'initiateur de prêts personnels américain Best Egg pour 800 millions de dollars, a annoncé la banque britannique mardi, alors qu'elle tente d'augmenter la taille de son activité de banque personnelle aux États-Unis.

"Le marché américain du crédit à la consommation, profond et sophistiqué, offre de riches perspectives de croissance à Barclays", a déclaré le directeur général C.S. Venkatakrishnan.

Barclays a déclaré que l'opération l'aiderait à prendre de l'ampleur sur le marché américain, où sa présence dans le domaine des services bancaires aux particuliers est bien inférieure à celle des banques nationales historiques plus importantes.

L'opération permettra à Barclays d'ajouter deux millions de clients et de diversifier ses revenus en ajoutant des commissions de service plus légères par rapport aux revenus d'intérêts et aux commissions d'interchange.

Barclays a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'opération soit conclue au cours du deuxième trimestre 2026, après l'achèvement de la vente précédemment annoncée de ses créances de cartes de crédit co-marquées d'American Airlines.