Barclays rachète la société américaine de prêts personnels Best Egg pour 800 millions de dollars
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 08:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2 à 5) par Lawrence White

Barclays va acheter l'initiateur de prêts personnels américain Best Egg pour 800 millions de dollars, a annoncé la banque britannique mardi, alors qu'elle tente d'augmenter la taille de son activité de banque personnelle aux États-Unis.

"Le marché américain du crédit à la consommation, profond et sophistiqué, offre de riches perspectives de croissance à Barclays", a déclaré le directeur général C.S. Venkatakrishnan.

Barclays a déclaré que l'opération l'aiderait à prendre de l'ampleur sur le marché américain, où sa présence dans le domaine des services bancaires aux particuliers est bien inférieure à celle des banques nationales historiques plus importantes.

L'opération permettra à Barclays d'ajouter deux millions de clients et de diversifier ses revenus en ajoutant des commissions de service plus légères par rapport aux revenus d'intérêts et aux commissions d'interchange.

Barclays a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'opération soit conclue au cours du deuxième trimestre 2026, après l'achèvement de la vente précédemment annoncée de ses créances de cartes de crédit co-marquées d'American Airlines.

Fusions / Acquisitions

