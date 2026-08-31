Barclays prévoit deux nouvelles hausses des taux de la Fed cette année après le discours de Warsh

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Barclays s'attend à ce que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'intérêt de 25 points de base en septembre, puis à nouveau en décembre, après que les dernières déclarationsde son président, Kevin Warsh , ont laissé entrevoir une position plus restrictive, a indiqué vendredi la société de courtage.

M. Warsh a déclaré vendredi, lors du symposium de la Réserve fédérale à Jackson Hole, que les décideurs politiques « auraient du pain sur la planche » s’ils n’étaient pas convaincus que l’inflation revenait vers l’objectif de 2 % de la banque centrale, ce qui constitue son signal le plus clair à ce jour quant à la nécessité éventuelle de nouvelles hausses de taux.

Il a déclaré que l’inflation était trop élevée, que les conditions financières n’étaient pas restrictives et que le marché du travail correspondait à une situation de plein emploi, indiquant ainsi que la stabilité des prix restait la priorité de la Fed.

Barclays a qualifié le discours de M. Warsh de « particulièrement belliciste » et a estimé qu’il constituait un argument implicite en faveur d’un resserrement supplémentaire, malgré son opposition persistante à la fourniture d’indications explicites sur l’orientation future de la politique monétaire.

La société de courtage a ajouté que, bien qu’elle s’attende toujours à ce que les chiffres mensuels de l’inflation soient « nettement plus modérés » que les mesures à plus long terme mises en avant par M. Warsh, « des effets de base défavorables entraveront les progrès sur ces indicateurs jusqu’à la fin de l’année ».

Auparavant, la société de courtage de Wall Street s'attendait à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés jusqu'à la fin de l'année.

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les marchés anticipent une probabilité de 60,4 % de hausse des taux en septembre.

Les contrats à terme sur taux d’intérêt montrent que les investisseurs ont renforcé leurs paris en faveur d’une hausse des taux en septembre à la suite des déclarations de M. Warsh, l’attention se tournant désormais vers la décision de politique monétaire de la Fed du 16 septembre pour obtenir de nouveaux indices sur la trajectoire des taux.