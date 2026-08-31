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Barclays prévoit des hausses des taux de la Fed en septembre et en décembre après le discours de Warsh
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 05:33
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Barclays s'attend à ce que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'intérêt de 25 points de base en septembre, puis à nouveau en décembre, à la suite des dernières déclarations de son président, Kevin Warsh , qui laissaient entrevoir une orientation plus restrictive de la politique monétaire, a indiqué la société de courtage dans une note publiée vendredi.

Auparavant, la société de courtage de Wall Street s'attendait à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés jusqu'à la fin de l'année.

Banques centrales
FED
Kevin Warsh
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 31/08/2026 à 05:33:02.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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