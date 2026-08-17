Barclays nomme Joo, ancien dirigeant de Bank of America, au poste de co-directeur général de sa banque d'investissement

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Barclays BARC.L a recruté Mike Joo, ancien dirigeant de Bank of America, au poste de co-directeur général de sa banque d'investissement aux côtés d'Adeel Khan, déjà en poste, dans le cadre du dernier remaniement de ses équipes de direction, alors que le directeur général C.S. Venkatakrishnan cherche à améliorer le chiffre d'affaires de cette division. L'établissement bancaire britannique a annoncé lundi que M. Joo, qui occupait jusqu'à présent le poste de codirecteur de la banque d'investissement mondiale chez Bank of America, rejoindra Barclays début 2027 et deviendra codirecteur général de Barclays Investment Bank à partir de février de cette année-là, sous réserve de l'accord des autorités de régulation.

M. Khan, qui dirige actuellement la division Global Markets et occupe le poste de co-directeur de la banque d’investissement depuis 2021, conservera ses fonctions. Les deux dirigeants siégeront au comité exécutif du groupe Barclays, son instance décisionnelle suprême.

M. Joo a passé près de deux décennies à la Bank of America, qu'il a rejointe en 2006 et où il a occupé une série de postes de direction au sein de ses divisions de banque d'entreprise et d'investissement ainsi que de marchés.

Cette nomination intervient alors que le directeur général de Barclays, connu en interne sous le nom de Venkat, s’efforce d’améliorer la rentabilité tout en préservant la position de Barclays comme l’une des rares banques européennes disposant d’une importante activité de banque d’investissement aux États-Unis.

Dans le cadre de la stratégie dévoilée en 2024, Barclays s'est engagée à devenir une banque « plus simple, meilleure et plus équilibrée », tout en conservant son statut de première banque d'investissement mondiale non américaine.