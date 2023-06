Barclays nomme deux nouveaux responsables dans le domaine des transactions bancaires

(AOF) - Barclays a annoncé la nomination de deux nouveaux responsables, Gulru Atak en tant que responsable transaction banking en Europe et Elise Fairbairn en tant que responsable mondial de la liquidité. Elise Fairbairn vient de la Commonwealth Bank of Australia (CBA). Elle a fait une carrière de 30 ans en banque d’investissement et a occupé dernièrement le poste de responsable des solutions de transactions bancaires au sein de la division Institutional Banking & Markets de la CBA.

À ce titre, elle était responsable de l'activité transactions bancaires, du conseil à la clientèle, des solutions clients et des équipes d'intégration, ainsi que de la distribution de l'activité Data & Analytics, sur les marchés nationaux et internationaux.

Gulru Atak rejoindra la banque britannique à la mi-juillet après une carrière de 20 ans chez Citi. Elle possède une grande expérience de la direction d'entreprise, de la conduite de l'innovation, de l'élaboration de stratégies et de l'établissement de partenariats durables dans le secteur bancaire institutionnel. Dans ses dernières fonctions, elle a dirigé le programme de croissance et d'innovation de la banque, en se concentrant sur les nouveaux modèles d'entreprise et les partenariats.

Les effets négatifs de la hausse des taux

La remontée des taux provoque normalement une progression des revenus des banques par les crédits octroyés. En Europe, d'après un sondage mené par S&P auprès de 85 établissements bancaires, le secteur s'attend en moyenne à une hausse de 18% de ses revenus nets d'intérêt. Toutefois ce nouveau contexte inflationniste a aussi des effets indésirables, en particulier une hausse des coûts de refinancement. Il s'accompagne également de la crainte d'une nouvelle récession, qui toucherait alors tous les métiers de la banque, allant des prêts à la gestion d'actifs, dont les revenus sont corrélés aux valorisations de marché. Elément rassurant : les banques de la zone euro sont suffisamment solides pour faire face à une dégradation de leur environnement.