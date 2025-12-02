Barclays initie la couverture de CBRE avec "surpondération", citant la force de la plateforme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 décembre - ** Barclays commence à couvrir la société de services immobiliers CBRE CBRE.N avec une note de "surpondération", PT à $190
** Les prévisions indiquent une hausse de 19,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** La société de courtage estime que la plateforme large et diversifiée de CBRE la place en bonne position pour saisir les opportunités du marché sans dépendre d'un recrutement agressif
** L'évolution de CBRE vers des secteurs d'activité stables renforce les opérations, réduit les coûts de financement et l'aide à surmonter les cycles immobiliers, selon Barclays
** 10 courtiers sur 14 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 4 à "conserver"; leur estimation médiane est de 180 $ - données compilées par LSEG
** Depuis le début de l'année, les actions ont augmenté de 21,4%
