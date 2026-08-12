Barclays fait le point sur la chimie européenne (AkzoNobel, Arkema et Lanxess)

(Zonebourse.com) - Barclays s'intéresse au secteur de la chimie européenne après un deuxième trimestre marqué par un net redressement des résultats, avec notamment des Ebitda supérieurs aux attentes et une évolution des prix redevenue positive pour la première fois depuis trois ans. Les analystes donnent leur avis sur AkzoNobel, Arkema et Lanxess.

La banque britannique souligne que le secteur de la chimie européenne figure parmi les secteurs les plus performants depuis le début de l'année, même si des facteurs techniques comme fondamentaux incitent à la prudence.

Barclays indique toutefois que le soutien lié aux perturbations au Moyen-Orient s'estompe, que les risques liés au niveau du Rhin réapparaissent, et que certains indicateurs commencent à se dégrader alors que le secteur évolue à proximité de ses plus hauts de 18 mois. Face à tous ces éléments, les analystes privilégient une sélection titre par titre plutôt qu'une exposition globale.

L'avis sur AkzoNobel

La recommandation sur AkzoNobel est relevée de pondération neutre à surpondérer, avec une cible de cours qui passe de 58 à 71 euros. Barclays salue l'approbation de la fusion avec Axalta qui lève une incertitude majeure. Sur le même sujet, les analystes estiment que les 600 millions d'euros de synergies liées à ce projet de fusion ne sont pas encore intégrées dans le cours de bourse. Enfin, parmi les autres éléments positifs sur le dossier, il y a la distribution d'un dividende exceptionnel et des fondamentaux qui s'améliorent.

Arkema également relevé

Sur Arkema, Barclays passe de sous-pondérer à pondération neutre, avec un objectif rehaussé de 51 à 56 euros. La banque britannique salue l'amélioration visible de la discipline d'allocation du capital et estime que le marché de la construction pourrait avoir touché un point bas. Enfin, par rapport à une grande partie du secteur, les prévisions de la direction et les attentes du consensus semblent atteignables.

Recommandation inchangée sur Lanxess

Enfin, concernant Lanxess, l'avis reste à sous-pondérer, les analystes pensent que les attentes pour le second semestre et l'exercice 2027 sont parmi les plus ambitieuses, probablement trop, même si une révision à la baisse des prévisions paraît peu probable. L'avis négatif de Barclays repose en outre sur l'endettement de Lanxess qui est parmi les plus élevés du secteur, ce qui restreint sa flexibilité financière, ses options d'allocation ainsi que sa capacité à absorber toute déception cyclique.

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