Barclays en recul malgré un bénéfice imposable supérieur aux attentes

(Zonebourse.com) - Barclays cède 5,2% à environ 503 pence en début de séance à Londres, les investisseurs ne se satisfaisant pas d'un bénéfice avant impôt trimestriel légèrement supérieur aux attentes, celui-ci ayant reposé essentiellement sur les performances de la banque d'investissement.

Le géant bancaire britannique a dégagé un BPA en croissance de 43% à 16,7 pence et un bénéfice avant impôt (PBT) en hausse de 31% à 3,25 MdsGBP au titre du 2e trimestre 2026, un PBT supérieur de 4% au consensus de marché, selon Jefferies.

"Cela a été soutenu par un revenu supérieur de 3% aux attentes, grâce à un dépassement de 300 MGBP (soit 8%) dans la banque d'investissement", explique le broker, qui relève en revanche des performances moins bonnes que prévu dans les autres activités.

Jefferies ajoute que les coûts se sont révélés 3% plus élevés que prévu par les analystes (là aussi uniquement en raison de la banque d'investissement), ce qui a conduit à un profit avant provisions supérieur de 2% au consensus, tandis que les dépréciations sont ressorties 7% en dessous des estimations.

Au niveau de l'ensemble du groupe, Barclays a vu ses revenus trimestriels croître de 16% à 8,34 MdsGBP, tandis que ses dépenses opérationnelles ont augmenté de 7% à 4,52 MdsGBP et que ses charges pour dépréciations de crédit se sont accrues de 22% à 571 MGBP.

"Il est toutefois important de noter que le groupe reste confiant dans l'atteinte d'un ROTE (retour sur fonds propres tangibles) supérieur à 14% en 2028", souligne cependant Jefferies, qui maintient sa recommandation à l'achat et son objectif de cours de 590 pence.

"Notamment, toutes les divisions britanniques génèrent déjà un ROTE de plus de 20%, le groupe a affiché un ROTE de 16,1% au 2e trimestre 2026, et la banque d'investissement devrait toujours atteindre plus de 13% en 2028, une grande partie du travail ayant déjà été accomplie", ajoute l'intermédiaire financier.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.