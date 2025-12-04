 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 132,50
+0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Barclays détient moins de 5% du capital de Worldline
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 17:00

La société Barclays a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 28 novembre 2025, directement et indirectement par l'intermédiaire des sociétés
qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de la société Worldline et détenir, directement et indirectement, 4,93% du capital et 4,26% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Worldline hors et sur le marché.

Valeurs associées

WORLDLINE
1,3850 EUR Euronext Paris -4,48%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège de la Fed à Washington. (Crédits: Adobe Stock)
    Fed : le FOMC est profondément divisé, une baisse reste probable
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 04.12.2025 17:51 

    Commentaires de Michael Krautzberger, CIO Public Markets chez AllianzGI, en amont de la réunion de la Fed des 9 et 10 décembre 2025 Cette réunion s'annonce serrée au sein d'un FOMC profondément divisé. Dans l'ensemble, nous prévoyons une baisse de 25 points de ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent dans le vert
    information fournie par AFP 04.12.2025 17:46 

    Les Bourses européennes ont terminé en petite hausse jeudi, profitant des attentes de baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) et des espoirs de résolution prochaine du conflit ukrainien. La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,43%, Francfort ... Lire la suite

  • Football: "Les Marseillaises" et leur projet au défi du PSG
    Football: "Les Marseillaises" et leur projet au défi du PSG
    information fournie par AFP Video 04.12.2025 17:24 

    Remontée cette saison en Première Ligue, l'équipe féminine de l'OM, rebaptisée "Les Marseillaises" et désormais entraînée par l'ancienne sélectionneuse des Bleues Corinne Diacre, recevra vendredi le PSG.

  • ( AFP / ABDESSLAM MIRDASS )
    Eric Vial, nouveau président de la Fédération nationale du Crédit Agricole
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.12.2025 17:20 

    Eric Vial a été élu président de la Fédération nationale du Crédit Agricole, l'instance "politique" du groupe qui réunit les différentes caisses régionales, a annoncé jeudi la banque. Le poste était jusque-là occupé par Dominique Lefebvre, également président sortant ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank