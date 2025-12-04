Barclays détient moins de 5% du capital de Worldline
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 17:00
qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de la société Worldline et détenir, directement et indirectement, 4,93% du capital et 4,26% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Worldline hors et sur le marché.
Valeurs associées
|1,3850 EUR
|Euronext Paris
|-4,48%
A lire aussi
-
Commentaires de Michael Krautzberger, CIO Public Markets chez AllianzGI, en amont de la réunion de la Fed des 9 et 10 décembre 2025 Cette réunion s'annonce serrée au sein d'un FOMC profondément divisé. Dans l'ensemble, nous prévoyons une baisse de 25 points de ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont terminé en petite hausse jeudi, profitant des attentes de baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) et des espoirs de résolution prochaine du conflit ukrainien. La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,43%, Francfort ... Lire la suite
-
Remontée cette saison en Première Ligue, l'équipe féminine de l'OM, rebaptisée "Les Marseillaises" et désormais entraînée par l'ancienne sélectionneuse des Bleues Corinne Diacre, recevra vendredi le PSG.
-
Eric Vial a été élu président de la Fédération nationale du Crédit Agricole, l'instance "politique" du groupe qui réunit les différentes caisses régionales, a annoncé jeudi la banque. Le poste était jusque-là occupé par Dominique Lefebvre, également président sortant ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer