Barclays détient moins de 5% du capital de Ubisoft
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 17:25

La société Barclays a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 25 novembre 2025, le seuil de 5% du capital de la société Ubisoft Entertainment et détenir, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 4,88% du capital et 4,42% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Ubisoft Entertainment hors marché.

Valeurs associées

UBISOFT
7,2400 EUR Euronext Paris +4,87%
