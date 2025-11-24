Barclays dépasse les 5% du capital d'Ubisoft
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 08:00
L'établissement bancaire britannique précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions de l'éditeur de jeux vidéo détenues par assimilation.
Valeurs associées
|7,0320 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
