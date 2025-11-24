 Aller au contenu principal
Barclays dépasse les 5% du capital d'Ubisoft
24/11/2025

Barclays déclare à l'AMF avoir franchi en hausse, le 17 novembre, le seuil de 5% du capital d' Ubisoft et détenir, indirectement, 6 760 320 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,02% du capital et 4,55% des droits de vote du groupe.

L'établissement bancaire britannique précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions de l'éditeur de jeux vidéo détenues par assimilation.

