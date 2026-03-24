Barclays dépasse les 5% du capital d'Ubisoft
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 17:16
Le groupe bancaire britannique a précisé détenir, indirectement, à cette date et à ce jour, 7 046 199 actions Ubisoft représentant autant de droits de vote, soit 5,23% du capital et 4,72% des droits de vote de cet éditeur de jeux vidéo.
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