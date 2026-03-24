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Barclays dépasse les 5% du capital d'Ubisoft
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 17:16

Dans un avis adressé à l'AMF, Barclays a déclaré avoir franchi en hausse, le 17 mars, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le seuil de 5% du capital d' Ubisoft , à la suite d'une acquisition d'actions Ubisoft hors marché.

Le groupe bancaire britannique a précisé détenir, indirectement, à cette date et à ce jour, 7 046 199 actions Ubisoft représentant autant de droits de vote, soit 5,23% du capital et 4,72% des droits de vote de cet éditeur de jeux vidéo.

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