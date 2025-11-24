 Aller au contenu principal
Barclays dégrade Klépierre à Neutre
information fournie par AOF 24/11/2025 à 12:15

(AOF) - Les analystes de Barclays ont dégradé le titre Klépierre d’Acheter à Neutre, en conservant un objectif de cours de 34 euros. S’ils estiment ne rien avoir à reprocher à la foncière sur le plan opérationnel, un facteur externe, échappant au contrôle de Klépierre, pèse sur l’action : l’approche de l’échéance du convertible de 750 millions d’euros détenu par Simon Properties, échangeable en actions Klépierre.

Si les détenteurs de ces obligations choisissent la conversion en titre Klépierre, ce qui est le plus avantageux pour eux, Simon Properties devra leur livrer ses actions et sa participation dans la foncière française reculerait d'environ 10%. Actuellement, Simon Properties détient environ 22% de Klépierre.

Pour Barclays, cette interrogation va dominer l'année boursière 2026 de la société française et le potentiel de revalorisation de son titre sera limité.

