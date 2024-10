Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Barclays: bénéfices en hausse de 23% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 09:48









(CercleFinance.com) - Barclays annonce avoir enregistré un produit net bancaire de 6,5 milliards de livres sterling au titre du 3e trimestre, en hausse de 5% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le bénéfice avant impôts a progressé de 18%, pour atteindre 2,23 Mds£. Le bénéfice attribuable ressort ainsi à 1,56 Md£, en hausse de 23% en un an, pour un BPA de 10,7 pence (vs 8,3 pence un an plus tôt).



' Nous restons concentrés sur l'exécution disciplinée de notre plan triennal et sommes encouragés par les progrès réalisés à ce jour. Bien qu'il reste encore du travail à accomplir, le groupe est en bonne voie pour atteindre son objectif de plus de 12 % de RoTE en 2026' a commenté C. S. Venkatakrishnan, directeur général du groupe.



Au troisième trimestre 2024, Barclays a enregistré un RoTE de 12,3 %, soutenant ainsi son objectif de plus de 10 % en 2024.



Par ailleurs, l'acquisition de Tesco Bank, qui sera finalisée le 1er novembre 2024, s'inscrit dans l'engagement de Barclays à investir au Royaume-Uni.



'Nous continuons d'exercer une discipline en matière de coûts et restons bien capitalisés avec un ratio Common Equity Tier 1 (CET1) à la fin du trimestre de 13,8 %', conclut le directeur.







