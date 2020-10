Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barclays bat les estimations au T3, son DG se dit prêt à rester Reuters • 23/10/2020 à 14:02









par Lawrence White et Iain Withers LONDRES, 23 octobre (Reuters) - Barclays BARC.L a publié vendredi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, porté par la reprise progressive de ses activités de banque de détail, et son directeur général a fait part de son intention de rester à la tête de la banque britannique deux ans de plus. Jes Staley fait l'objet d'une enquête des autorités financières britanniques sur ses liens passés avec le défunt milliardaire américain Jeffrey Epstein, accusé de trafics et abus de mineures qui s'est suicidé en 2019 dans sa cellule. "Je pense que nous serons encore ici pendant deux ans", a-t-il déclaré vendredi lors d'une conférence téléphonique. Nommé directeur général de la banque d'investissement en 2015, il avait annoncé en interne qu'il quitterait Barclays d'ici 2021 alors que la banque lui cherchait un successeur, selon les médias britanniques. À la Bourse de Londres, l'action progressait de plus de 7% à 8h55 GMT, la meilleure performance du FTSE 100 .FTSE . Première grande banque britannique à publier ses résultats trimestriels, Barclays affiche un bénéfice avant impôts de 1,1 milliard de livres (1,21 milliard d'euros) à fin septembre, soit près du double de la moyenne des prévisions établies par les analystes, à 507 millions de livres (559,9 millions d'euros) pour le troisième trimestre. La banque a enregistré 608 millions de livres (671,5 millions d'euros) de provisions pour créances douteuses et autres charges, en retrait de 63% par rapport au trimestre précédent et bien en-deçà du milliard de livres (1,10 milliard d'euros) attendu par les analystes. La banque d'investissement a néanmoins déclaré qu'elle envisageait d'instaurer de nouvelles mesures de réduction des coûts pouvant entraîner des charges supplémentaires. Enfin, son ratio de fonds propres a grimpé à 14,6% à la fin du trimestre, quand les analystes tablaient en moyenne sur un ratio de 14%. (Version française Juliette Portala, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées BARCLAYS LSE +8.09% FTSE 100 FTSE Indices +1.56%