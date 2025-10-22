 Aller au contenu principal
Barclays annonce un rachat d'actions de £500 mlns, relève ses objectifs 2025
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 10:08

L'illustration montre le logo de la banque Barclays

L'illustration montre le logo de la banque Barclays

par Lawrence White

Barclays a annoncé mercredi un rachat d'actions surprise de 500 millions de livres sterling (575,42 millions d'euros), tout en relevant son objectif de performance pour l'année et en annonçant passer à des annonces de rachat trimestrielles, malgré une légère baisse de 7% du bénéfice au troisième trimestre.

La banque britannique a déclaré viser désormais un rendement des capitaux propres supérieur à 11% cette année, citant des revenus meilleurs que prévu et une mise en oeuvre plus rapide de ses plans de réduction des coûts.

Le directeur général C.S. Venkatakrishnan a déclaré dans un communiqué que cette perspective lui avait permis d'avancer ses plans de distribution du capital excédentaire aux actionnaires.

"Nous avons généré de manière solide et constante du capital pour nos actionnaires au cours des neuf derniers trimestres", a-t-il déclaré.

Pour le trimestre clos le 30 septembre, Barclays a enregistré un bénéfice avant impôts de 2,077 milliards de livres, conforme à la moyenne des prévisions des analystes de 2,1 milliards de livres, mais en baisse par rapport aux 2,232 milliards de livres l'année précédente.

La baisse de son bénéfice trimestriel s'explique en partie par une augmentation de 235 millions de livres de sa provision pour dédommagement liée au scandale du financement automobile britannique, portant son total à 325 millions de livres.

(Rédigé par Lawrence White ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

