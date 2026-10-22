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Barclays annonce un programme de rachat d'actions, après une hausse du bénéfice au T3
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 10:12

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Le logo de la banque Barclays est visible sur des lampes en verre à l'extérieur d'une agence de la banque dans le quartier financier de la City de Londres.

Le logo de la banque Barclays est visible sur des lampes en verre à l'extérieur d'une agence de la banque dans le quartier financier de la City de Londres.

par Lawrence White

Barclays a ‌déclaré jeudi que son bénéfice du troisième trimestre avait progressé de ​12%, porté par de solides revenus dans le secteur de la banque d'investissement et à des coûts stables, ce qui a permis à la banque ​d'annoncer un nouveau programme de rachat d'actions d'une valeur de 500 millions de livres sterling (595,76 ​millions d'euros).

L'établissement bancaire britannique a déclaré ⁠un bénéfice avant impôts de 2,3 milliards de livres sterling pour ‌la période de juillet à septembre, en hausse par rapport aux 2,1 milliards de livres sterling enregistrés il y ​a un an et ‌quasi en ligne avec les prévisions des analystes qui ⁠tablaient sur 2,4 milliards de livres sterling.

Les solides résultats de Barclays marquent le coup d'envoi de la saison des résultats des principaux établissements bancaires ⁠européens, bien que ‌les résultats des banques britanniques risquent d'être éclipsés par la ⁠présentation du premier budget du ministre des Finances John Healey, prévu ‌le 28 octobre, qui pourrait prévoir de nouvelles taxes ⁠sur les banques.

La banque d'investissement de Barclays a enregistré au ⁠troisième trimestre un ‌chiffre d'affaires total de 3,1 milliards de livres sterling, inférieur aux prévisions ​qui s'élevaient à 3,3 milliards de ‌livres sterling.

Les revenus de Barclays sur les actions ont progressé de 47%, surpassant la hausse ​moyenne de 37% enregistrée par les cinq principales banques américaines, qui ont publié leurs résultats plus tôt dans le mois, selon ⁠un calcul de Reuters basé sur les communiqués des entreprises.

La banque britannique a toutefois vu ses revenus issus du négoce des titres à revenu fixe reculer de 19%, une baisse plus marquée que celle de 5% enregistrée par ses homologues américains.

(Rédigé par Lawrence White ; version française Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)

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