Barclays abaisse la note de Fluidra à « neutre » en raison des craintes liées à la réduction des stocks aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mai - ** Barclays abaisse la note du fabricant espagnol d'équipements pour piscines et de bien-être Fluidra FLUI.MC de « surpondérer » à « neutre », invoquant les pressions à court terme liées au déstockage aux États-Unis, son principal marché

** Le courtier indique que Pool Corp POOL.O , le principal distributeur américain de Fluidra qui représente environ 60 % de ses ventes aux États-Unis, a signalé des niveaux de stocks record, ce qui suscite des inquiétudes quant à la réduction des stocks

** Barclays prévoit une baisse significative des ventes de Fluidra aux États-Unis à périmètre constant au cours des deux ou trois prochains trimestres, ce qui pourrait offrir un meilleur point d'entrée

** Le courtier s'attend à ce que les marges d'Ebitda pour 2026 s'établissent à un peu moins de 23 %, en deçà des prévisions de 23,3 à 24,3 %, l'objectif de marge à moyen terme de plus de 25 % devant être atteint d'ici 2030

** Sur les 16 analystes qui couvrent Fluidra, 12 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat » et quatre la note « conserver » - données LSEG