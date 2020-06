BARBARA BUI : RÉSULTATS ANNUELS 2019

Principaux indicateurs

En K€ 2019(1) 2018(2) Variation Chiffre d'affaires 11 324 13 942 -2 618 Marge Brute 7 426 9 345 -1 919 Taux de marge brute 66% 67% -1 pt Résultat opérationnel courant -1 318 -1 826 +508 Résultat opérationnel -1 014 2 527 -3 541 Résultat net part du Groupe -860 2 669 -3 529

1. Comptes arrêtés par le Conseil d'Administration du 12 juin 2020. Première application de la norme IFRS 16 sans impact significatif sur le compte de résultat.

2. Le Groupe ayant choisi d'appliquer la méthode de transition dite « rétrospective partielle » les états financiers au 31 décembre 2018 et au 30 juin 2018 n'ont pas été retraités des effets de l'application de la norme IFRS 16 - Contrats de location



Croissance de l'activité retail à périmètre constant

Le Groupe Barbara Bui affiche au 31 décembre 2019 un chiffre d'affaires de 11,3 M€ en retrait par rapport à l'an dernier. Cette contraction est essentiellement due à la fermeture de la boutique du Faubourg Saint-Honoré en mars 2019 (Retail) et au ralentissement de l'activité Diffusion (Wholesale).

À périmètre constant, l'activité Retail progresse de 3,5% par rapport à 2018, malgré le ralentissement dû aux mouvements sociaux à Paris en fin d'année 2019.

Le Groupe a maintenu sa gestion prudente sur les zones à risques afin d'être moins exposé aux encours clients. Le chiffre d'affaires Wholesale a ainsi subit un repli de 21% par rapport à l'an passé.

Taux de marge brute : 66%

En dépit des impacts sur le stock de la fermeture de la boutique Saint-Honoré, le Groupe a poursuivi ses efforts sur les process de production afin de contenir le retrait de sa marge brute de 1 point.

Amélioration du résultat opérationnel courant

Le Groupe Barbara Bui poursuit sa politique de gestion rigoureuse des charges de structures, engagée depuis plusieurs années. Par ailleurs, afin de renforcer sa présence digitale, le Groupe a poursuivi ses dépenses pour le développement de son site Web marchand.

Le résultat opérationnel courant s'améliore de 28% pour s'établir à -1,3 M€ en 2019.

Les autres produits et charges opérationnels s'élèvent à un produit de 0,3 M€ contre 4,4 M€ (suite à la cession d'un actif non-stratégique en 2018). Le résultat opérationnel présente ainsi une perte de 1 M€ au 31 décembre 2019 contre un bénéfice de 2,5 M€ l'an dernier.

Au 31 décembre 2019, le résultat net part du Groupe affiche une perte 0,9 M€ contre un bénéfice de 2,7 M€ l'an dernier.

Structure financière saine

Le Groupe présente une structure saine avec des fonds propres de 5,8 M€ et plus aucun emprunt au 31 décembre 2019.

La position de trésorerie s'élève à 3,4 M€ au 31 décembre 2019, grâce notamment, à la cession des murs du site logistique.

Perspectives et stratégie

Le Groupe Barbara Bui a engagé une relance de son activité en se concentrant sur ses fondamentaux au travers de ses activités rentables, et en renforçant sa présence numérique.

Dans le cadre de son projet de redéveloppement, le Groupe Barbara Bui a fait le choix d'investir dans un nouveau point de vente en mars 2020, au 2 Carrefour de la Croix-Rouge, pour une ouverture à la rentrée de septembre 2020. Cette boutique vient renforcer la présence du Groupe dans ce quartier, où il occupe déjà une boutique au 67 rue des Saints-Pères.

Informations relatives à la covid-19

Face à la situation sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19, et suite au décret du 16 mars 2020, le Groupe Barbara Bui a fermé l'ensemble de ses boutiques parisiennes du 16 mars 2020 au 12 mai 2020, entraînant une perte de chiffre d'affaires et d'encaissement sur près de 2 mois.

Dans ce contexte sans précédent, le Groupe Barbara Bui a mis en œuvre tous les moyens pour préserver son activité et la pérennité de l'entreprise ainsi que la santé et la sécurité de ses équipes.

Pour ce faire, le Groupe a mis en place des mesures de chômage partiel pour la majorité des équipes et fait une demande de Prêt Garanti par l'Etat auprès de ses établissements bancaires partenaires dans le cadre des mesures de soutien financiers en faveur des PME. Le prêt a été obtenu pour un montant de 2,25 M€, lui permettant de compenser l'absence d'encaissements pendant la période de confinement, et préserver ses fournisseurs et sous-traitants. Ainsi, fort d'une trésorerie renforcée, le Groupe a les moyens de poursuivre et de soutenir son développement.

Le Groupe espère retrouver un niveau d'activité normatif à la rentrée de septembre 2020.

Mise à disposition du rapport financier annuel 2019

Le Groupe Barbara Bui annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport financier annuel au 31 décembre 2019.

Ce document est consultable en ligne sur son site Internet www.barbarabui.com dans la rubrique Finance / Rapports Annuels et Semestriels et sur le site www.actusnews.com.



À propos de Barbara Bui

Maison de luxe, Barbara Bui s'impose par un style pur et incisif pour une femme à l'élégance contemporaine et raffinée.Les lignes de vêtements et accessoires Barbara Bui ont un positionnement unique dans l'univers du luxe. Les collections sont diffusées dans nos boutiques Barbara Bui en propre implantées à Paris, sur notre site internet, et via un réseau de points de vente multimarques sélectifs en France et à l'étranger. La maison a lancé une ligne Homme depuis la collection Hiver 2019, reprenant les fondamentaux de la griffe Barbara Bui.

Euronext Paris / Compartiment C / Code ISIN : FR0000062788 / Mnémo : BUI /Eligible PEA/PME



