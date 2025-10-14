Banques américaines : JPM et Wells Fargo en hausse après les résultats du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre -

JPMorgan Chase & Co

** Les actions de JPMorgan Chase & Co sont en hausse marginale de 0,9 % dans un marché préliminaire agité

** Les bénéfices de JPMorgan Chase & Co ont augmenté au troisième trimestre, grâce à des transactions de plusieurs milliards de dollars et à des introductions en bourse qui ont stimulé sa banque d'investissement, ainsi qu'à une meilleure performance commerciale

** Le bénéfice de la plus grande banque américaine a grimpé à 14,39 milliards de dollars, soit 5,07 dollars par action, au cours des trois mois se terminant le 30 septembre

** Les honoraires de la banque d'investissement de JPMorgan ont augmenté de 16 % au troisième trimestre

** Les actions de JPM ont augmenté d'environ 0,5 % lors de la dernière séance de transactions avant la publication du rapport trimestriel

** Jusqu'à la clôture de lundi, l'action a augmenté de 28,4 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 18 % de l'indice S&P 500 Banks .SPXBK .

Wells Fargo

** Les actions de Wells Fargo ont augmenté de 3 % dans les échanges volatils de pré-marché

** Le bénéfice de la société a augmenté au troisième trimestre grâce à des revenus plus élevés provenant des paiements d'intérêts

** Le bénéfice net de la quatrième plus grande banque américaine était de 5,59 milliards de dollars, soit 1,66 $ par action, au cours des trois mois se terminant le 30 septembre

** La baisse des taux de la Fed en septembre devrait augmenter les revenus d'intérêts des banques à partir du quatrième trimestre

** Les actions de WFC ont augmenté d'environ 0,4 % lors de la dernière séance de transactions avant le rapport trimestriel

** Jusqu'à la clôture de lundi, l'action a progressé de 12,36 % depuis le début de l'année