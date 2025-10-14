Banques américaines : JPM en baisse, Wells Fargo en hausse après les résultats du troisième trimestre

JPMorgan Chase & Co JPM.N

** Les actions de JPMorgan Chase & Co sont en légère baisse sur le marché avant l'ouverture, après la publication des résultats

** Son bénéfice a augmenté au troisième trimestre , grâce à des transactions de plusieurs milliards de dollars et à des introductions en bourse qui ont stimulé sa banque d'investissement, ainsi qu'à une meilleure performance de trading

** Le bénéfice de la plus grande banque américaine a grimpé à 14,39 milliards de dollars, soit 5,07 dollars par action, au cours des trois mois se terminant le 30 septembre

** Les honoraires de la banque d'investissement de JPMorgan ont augmenté de 16 % au troisième trimestre

** "Bien qu'il y ait eu quelques signes de ralentissement, en particulier dans la croissance de l'emploi, l'économie américaine est généralement restée résistante", a déclaré le directeur général Jamie Dimon

** Les actions de JPM étaient en hausse d'environ 0,5 % avant la publication des résultats

** Jusqu'à la clôture de lundi, l'action a augmenté de 28,4 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 18 % de l'indice S&P 500 des banques .SPXBK

Wells Fargo WFC.N

** Les actions de Wells Fargo sont en hausse de 1,9 % dans les échanges volatils de pré-marché

** La société a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre et a relevé son objectif de rentabilité après que les régulateurs ont supprimé un plafond d'actifs imposé à la banque

** Le bénéfice net de la quatrième plus grande banque américaine s'élevait à 5,59 milliards de dollars, soit 1,66 dollar par action, au cours des trois mois se terminant le 30 septembre

** La baisse des taux de la Fed en septembre devrait augmenter les revenus d'intérêts des banques à partir du quatrième trimestre

** Les actions de WFC ont augmenté d'environ 0,4 % avant la publication des résultats

** Jusqu'à la clôture de lundi, l'action a progressé de 12,36 % depuis le début de l'année