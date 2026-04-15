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Banques américaines : BofA en hausse après les résultats du 1er trimestre
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 12:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 avril -

** Les actions de Bank of America BAC.N sont en hausse de 1,2 % dans les transactions de pré-marché

** La banque annonce un bénéfice net de 8,6 milliards de dollars, soit 1,11 $ par action, pour le trimestre clos le 31 mars

** Les revenus des ventes et des transactions ont augmenté de 13% pour atteindre 6,4 milliards de dollars au premier trimestre

** Les actions de BAC étaient en hausse de 0,8 % avant la publication des résultats

** À la dernière clôture, les actions de BAC étaient en baisse de 3 % depuis le début de l'année

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