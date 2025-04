Banque Richelieu France renforce son équipe de banquiers privés

(AOF) - Banque Richelieu France continue d’accélérer son développement et accueille une nouvelle banquière privée : Sabine Graizely. Elle aura principalement la mission d’animer et de développer un portefeuille de clients HNWI (High Net Worth Individuals), de dirigeants actionnaires et d’entrepreneurs. Elle a démarré sa carrière en tant que chargée d’affaires entreprises (1993-1996) au sein de la banque SDBO (Groupe Crédit Lyonnais), puis directrice adjointe de l’agence Saint Cloud de la Banque Hervet (1996-1999) et chargée d’affaires entreprises (1999-2001) chez Via Banque (groupe Paribas) à Paris.

Elle rejoint ensuite Banque Palatine, d'abord en tant que chargé d'affaires clientèle Large Cap (2001-2004), puis directrice agence centrale clientèle entreprises (2004-2008). Elle devient banquière conseil chez Banque Palatine (2008-2018) où elle développe une expertise en corporate finance (transmission-cession, levée de fonds, financements structurés) et noue des relations solides avec une clientèle composée plus spécifiquement de dirigeants actionnaires.

Elle intègre les équipes de Louvre Banque Privée d'abord comme senior banker (2018-2023) où elle développe un portefeuille de clients HNWI, puis devient directrice gestion de fortune de la région Ile de France en 2023.