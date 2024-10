Banque Hottinguer lance Hottinguer Active Global Allocation

"Cette solution basée sur une approche d'investissement Pactive (gestion active de véhicules d'investissement passifs, les ETFs) repose sur une combinaison d'analyse macroéconomique et du cycle des profits qui a démontré ses atouts et sa performance à travers les cycles", a déclaré Laurent Deydier, directeur général délégué de la banque.

(AOF) - Banque Hottinguer a annoncé le lancement du fonds Hottinguer Active Global Allocation, en s'appuyant sur son partenaire, la société de gestion Richard Bernstein Advisors (RBA). La stratégie RBA Global Risk-Balanced Moderate qui sera implémentée au sein de ce fonds "offre une allocation long terme équilibrée avec une exposition aux actions de 50% lorsque la répartition par classe d’actifs est dite neutre". Le fonds est cependant susceptible de varier son allocation actions entre 25% et 75% en fonction des convictions de l’équipe d’investissement.

