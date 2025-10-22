 Aller au contenu principal
Banque d'Angleterre : "Une baisse de taux dès novembre paraît encore prématurée" (Aberdeen)
information fournie par AOF 22/10/2025 à 15:00

(AOF) - " L'inflation était largement attendue en hausse dans ce rapport, le fait qu'il n'en soit rien constitue donc une surprise positive pour la Banque d'Angleterre et les marchés. Certains facteurs techniques, liés notamment aux prix du transport aérien, pourraient avoir contribué à ce résultat, mais plus fondamentalement, le rapport sur le marché du travail publié la semaine dernière montrait déjà un ralentissement de la progression des salaires", considère Luke Bartholomew.

Selon l'économiste, une baisse de taux dès novembre paraît encore prématurée, mais la probabilité d'un assouplissement en décembre augmente, et nous anticipons toujours un assouplissement monétaire significatif au cours de l'année à venir.

