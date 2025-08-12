BankFinancial progresse grâce à l'accord de rachat de First Financial pour 142 millions de dollars

12 août - ** Les actions de BankFinancial BFIN.O , basée à Chicago, augmentent de 5,4 % à 11,47 dollars

** First Financial Bancorp FFBC.O va acheter BFIN dans le cadre d'une transaction en actions de 142 millions de dollars

** Les actionnaires de BankFinancial recevront 0,48 action de FFBC pour chaque action BFIN détenue, ce qui valorisera les actions de la banque à 11,34 dollars chacune

** L'opération, qui devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025, représente une prime de plus de 4 % par rapport au dernier cours de clôture de BFIN

** Les actions de FFBC ont augmenté de 2 % à 24,13 dollars

** Deux courtiers couvrant BFIN lui attribuent la note "hold"; PT médian de 11,75 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action BFIN a baissé de 14,3 % depuis le début de l'année