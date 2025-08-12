 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 753,42
+0,71%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BankFinancial progresse grâce à l'accord de rachat de First Financial pour 142 millions de dollars
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 17:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions de BankFinancial BFIN.O , basée à Chicago, augmentent de 5,4 % à 11,47 dollars

** First Financial Bancorp FFBC.O va acheter BFIN dans le cadre d'une transaction en actions de 142 millions de dollars

** Les actionnaires de BankFinancial recevront 0,48 action de FFBC pour chaque action BFIN détenue, ce qui valorisera les actions de la banque à 11,34 dollars chacune

** L'opération, qui devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025, représente une prime de plus de 4 % par rapport au dernier cours de clôture de BFIN

** Les actions de FFBC ont augmenté de 2 % à 24,13 dollars

** Deux courtiers couvrant BFIN lui attribuent la note "hold"; PT médian de 11,75 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action BFIN a baissé de 14,3 % depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BANKFINANCIAL
11,3850 USD NASDAQ +4,64%
FIRST FINL BANCO
24,1505 USD NASDAQ +2,20%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank