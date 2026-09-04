Bank7 en hausse après l'annonce de l'acquisition de Century Financial par la société

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Le cours de l'action de la banque communautaire Bank7 BSVN.O progresse de 7,8 % à 56,56 dollars

** Jeudi en fin de journée, BSVN a annoncé avoir été désignée comme soumissionnaire retenu pour l'acquisition d'une participation majoritaire de 71 % dans Century Financial Services, société basée au Nouveau-Mexique

** Century Financial, qui exploite neuf agences à travers le Nouveau-Mexique, fait l’objet d’une procédure de vente supervisée par le tribunal

** Le montant de l'acquisition de Century Financial s'élève à 91 millions de dollars

** Nathan Race, analyste chez Piper Sandler, estime que cette opération constitue un placement très intéressant du capital excédentaire de BSVN

** “Nous estimons que cette annonce constitue un catalyseur significatif et réitérons notre recommandation de “surpondérer” BSVN”, a déclaré Nathan Race

** Deux des trois sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” et une la recommandation “conserver”; objectif de cours médian: 56 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action BSVN affichait une hausse de 28 % depuis le début de l’année