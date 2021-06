Bank of China trouve son TPM pour l'Europe francophone

(NEWSManagers.com) - Bank of China Luxembourg SA vient de nouer un partenariat avec le tierce partie marketeur français MyFunds Office pour couvrir l'Europe francophone, a annoncé son directeur du développement Fabio Régis sur LinkedIn. Le TPM français couvrira une clientèle institutionnelle et wholesale pour le fonds BOCHK RMB High Yield Bond. Un profil commercial senior doit être prochainement recruté pour développer ce partenariat, et sonder l'appétit de sa clientèle pour d'autres stratégies de Bank of China, nous a précisé son président-fondateur Jérôme Glodas.

La succursale européenne de Bank of China a fait enregistrer ce premier fonds en France auprès de l'AMF, fin septembre 2020.