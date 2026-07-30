Bank of America va racheter la société britannique MDSec Consulting pour renforcer ses défenses informatiques

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Bank of America BAC.N a annoncé jeudi son intention d’acquérir la société de sécurité informatique MDSec Consulting Ltd, dans le but de renforcer ses capacités de lutte contre les cyberattaques.

La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2026, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires, a indiqué dans un communiqué la deuxième plus grande banque américaine. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

Partout dans le monde, les entreprises sont confrontées à une recrudescence des cyberattaques basées sur l’intelligence artificielle et des ransomwares qui volent des données sensibles et perturbent leurs activités.

MDSec, dont le siège social est situé à Macclesfield, en Angleterre, compte environ 65 professionnels de la cybersécurité et fournit des services de conseil en matière de sécurité, a précisé la banque.

Bank of America est déjà très présente dans le nord de l’Angleterre, avec plus de 1 400 employés basés à Chester, non loin de là. L’un des centres opérationnels de la banque dédié aux cybermenaces se trouve également à Chester .

La Maison Blanche a annoncé en début de mois la création d’un groupe de coordination réunissant des développeurs d’IA et des opérateurs d’infrastructures critiques afin de partager des informations sur les failles de cybersécurité identifiées par des systèmes d’IA avancés et de coordonner les réponses.