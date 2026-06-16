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Bank of America se renforce au capital d'Hugo Boss
information fournie par Zonebourse 16/06/2026 à 16:57

Bank of America s'est renforcé au capital d'Hugo Boss à la suite d'une acquisition d'actions la semaine passée, apprend-on dans un avis réglementaire publié ce mardi.

Dans le document transmis aux autorités boursières, il est précisé que la banque d'affaires américaine détenait via sa filiale Merrill Lynch 12,73% des actions du groupe de mode allemand en date du vendredi 12 juin, à comparer avec 12,56% au dernier pointage.

BofA contrôlait directement 3,12% des droits de vote du spécialiste du prêt-à-porter, ainsi que 9,60% par le biais d'instruments financiers.

Ce renforcement au capital intervient alors que le titre Hugo Boss a grimpé de presque 13% la semaine passée à la suite de l'officialisation d'une offre publique d'achat par le groupe de distribution britannique Frasers, le premier actionnaire du groupe, une manoeuvre destinée à se donner les coudées franches afin de poursuivre ses acquisitions de titres au-delà du seuil des 30%, censé déclencher le lancement d'une OPA obligataire selon la réglementation allemande.

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