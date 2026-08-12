Bank of America s'engage à consacrer 250 milliards de dollars au financement des infrastructures américaines

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* Débloquer 250 milliards de dollars pour des projets d'infrastructure aux États-Unis d'ici juillet 2027

* Ces investissements ciblent les centres de données d'IA, les réseaux énergétiques et de transport

* S'inscrit dans la dynamique de Wall Street en faveur du financement des technologies et des infrastructures

(Ajout de citations sur l'initiative et l'économie aux paragraphes 9 à 14) par Saeed Azhar et Pritam Biswas

Bank of America BAC.N a annoncé mercredi son intention de mobiliser 250 milliards de dollars d’ici juillet 2027 pour soutenir des projets américains dans les domaines du numérique et des infrastructures, une initiative qui, selon elle, stimulera la croissance économique du pays et contribuera à créer des dizaines de milliers d’emplois.

La banque de Wall Street a déclaré que son "Initiative de financement des infrastructures critiques", lancée dans la foulée des célébrations du 250e anniversaire de la nation, proposera des prêts sur le marché primaire, des investissements, des services liés aux marchés de capitaux, ainsi que des offres bancaires et de conseil.

Cette annonce souligne la manière dont les grandes institutions financières américaines cherchent à tirer parti de la demande croissante en centres de données dédiés à l’IA, en minéraux stratégiques et en modernisation des infrastructures énergétiques.

Elle intervient quelques jours après que Morgan Stanley

MS.N a annoncé qu’elle mobiliserait environ 1 500 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour financer des projets technologiques et d’infrastructure.

L’année dernière, JPMorgan Chase JPM.N a lancé un plan de 1 500 milliards de dollars visant à soutenir, financer et investir dans des secteurs jugés essentiels à la sécurité nationale et à la résilience économique des États-Unis, notamment la défense, l’énergie et l’industrie manufacturière de pointe.

STIMULER LA CROISSANCE, CRÉER DES EMPLOIS

Le financement de Bank of America ciblera trois domaines: les infrastructures numériques, notamment les centres de données et l’informatique; les infrastructures énergétiques et électriques, notamment la production d’énergie renouvelable et le stockage d’énergie; et les infrastructures de base telles que les transports et le gaz naturel.

"Répondre aux besoins croissants des États-Unis en matière d’infrastructures nécessite de mobiliser des capitaux à grande échelle dans des secteurs de plus en plus interconnectés", a déclaré Karen Fang, responsable mondiale des infrastructures et de la finance durable chez Bank of America.

"La réalisation de ces projets nécessite des solutions de financement intégrées, combinant des capitaux au niveau des entreprises et des projets, tant sur les marchés publics que privés."

L'objectif de 250 milliards de dollars sera évalué sur une période de 18 mois, du 1er janvier 2026 au 4 juillet 2027, a précisé la banque.

"Si nous faisons tous correctement notre travail, nous devrions déployer davantage de capitaux", a déclaré Mme Fang, qui est également codirectrice des solutions de capitaux mondiales chez BofA, lorsqu’on lui a posé la question d’un éventuel déploiement de capitaux supplémentaires après juillet 2027.

De nombreux projets nécessitent la construction de nouvelles infrastructures avant de devenir opérationnels, a-t-elle ajouté.

Aux États-Unis, les prêts destinés à la construction d’infrastructures ont généralement une durée de cinq à sept ans. Une fois les projets achevés et opérationnels, ils sont souvent refinancés par des emprunts à plus long terme, d’une durée de 10, 15 ou 20 ans, a expliqué Mme Fang.

Elle a ajouté qu’un accroissement des investissements dans les infrastructures contribuerait à stimuler la croissance économique et à créer des emplois à long terme.

"Les dépenses d’infrastructure conduiront à la croissance économique et à la prospérité", a-t-elle déclaré.