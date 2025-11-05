Bank of America reprend la couverture de Saint-Gobain à achat
05/11/2025
Le broker souligne que les multiples de valorisation de Saint-Gobain se situent en ligne avec l'historique du titre 'malgré des fondamentaux plus solides', pointant ainsi de meilleurs marges, flux de trésorerie et croissance.
BofA juge en outre les inquiétudes au sujet de la France et des Etats-Unis 'exagérées', et pointe des potentiels de hausse pour les volumes européens et, grâce à la rotation des actifs et au levier opérationnel, pour les marges.
Valeurs associées
|82,5400 EUR
|Euronext Paris
|+1,05%
