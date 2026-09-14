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Bank of America repasse sous les 5% d'Abivax
information fournie par Zonebourse 14/09/2026 à 09:32
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Dans un avis adressé vendredi à l'AMF, Bank of America a déclaré avoir franchi en baisse, le 9 septembre, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Abivax.

L'établissement financier américain a précisé détenir indirectement 4 323 717 actions Abivax représentant autant de droits de vote, soit 4,96% du capital et 4,88% des droits de vote de la société française de biotechnologies.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Abivax sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues par assimilation. Pour rappel, BofA avait franchi en hausse le seuil de 5% le 2 septembre dernier.

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