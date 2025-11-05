Bank of America relève son objectif de rendement pour rattraper ses concurrents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque Bank of America BAC.N a relevé mercredi son objectif de rentabilité, très surveillé, alors que le deuxième banque américain cherche à accroître sa part de marché et à rattraper ses grands rivaux de Wall Street.

Les principaux dirigeants devraient expliquer comment BofA prévoit de croître dans les années à venir et d'améliorer ses performances, alors que les investisseurs se réunissent à Boston pour la première journée des investisseurs de la banque depuis 2011.

BofA vise maintenant un rendement de 16 % à 18 % sur les capitaux propres corporels (ROTCE) - un indicateur clé que les investisseurs utilisent pour évaluer la performance d'une banque - à moyen terme, par rapport à sa prévision précédente d'un rendement d'une dizaine d'années.

La banque a généré un ROTCE de 15,4 % au troisième trimestre, alors que sa grande rivale JPMorgan JPM.N a atteint un ROTCE de 20 % au cours de la même période, selon les documents déposés.

BofA vise à augmenter sa part des frais de banque d'investissement par entre 50 et 100 points de base au cours des trois à cinq prochaines années, tandis que le bénéfice par action devrait augmenter de plus de 12 %.

Dans le classement mondial des banques d'investissement, BofA a toujours été à la traîne de ses rivaux JPMorgan JPM.N et Goldman Sachs GS.N au fil des ans.

En août, le banque a promu Faiz Ahmad et Mike Joo au poste de coresponsables de la banque d'investissement mondiale, dans le cadre d'un remaniement plus large de la direction de l'entreprise.

Sur le front des transactions, BofA vise à s'approprier 9 % du chiffre d'affaires du secteur à moyen terme. Elle détient actuellement une part de marché de 7,6 %, a indiqué la banque.

BofA s'attend à ce que le revenu net d'intérêt, la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et ce qu'elles paient sur les dépôts, augmente de 5 à 7 % par an au cours des cinq prochaines années, grâce à la croissance des prêts et à la réévaluation des actifs à taux fixe.

Les investisseurs seront également attentifs aux signaux concernant les plans de succession, alors que le directeur général de longue date, Brian Moynihan, achève près de 16 ans à la tête de BofA.

Le directeur général, qui a récemment fêté ses 66 ans, a annoncé son intention de rester en poste tout au long de la décennie, après avoir nommé Dean Athanasia et Jim DeMare comme coprésidents et le directeur financier Alastair Borthwick comme vice-président exécutif.

M. Moynihan a pris la tête de l'entreprise en 2010, au lendemain de la crise financière de 2008 qui menaçait de déstabiliser l'économie mondiale. Il a intégré la banque d'investissement Merrill Lynch, que BofA a rachetée au bord de l'effondrement, a remboursé un plan de sauvetage du gouvernement et a supprimé des emplois.

Après des débuts difficiles, Moynihan a opéré un redressement considérable, en s'appuyant sur un mantra souvent répété de "croissance responsable", mais les investisseurs demandent instamment à la banque de mieux rentabiliser ses investissements